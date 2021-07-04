【北上定存】內銀存息定價改革 北上人幣定存5厘息恐成絕響

▲ 內銀自6月21日開始優化存款息率定價，令利率更市場化。

北上定存客注意，5厘高息定存恐成絕響，因內地自6月21日起更改存款利率的定價方式，新規實施首周，官媒指，這短加長減的新遊戲規則，令利率更市場化。官媒又對大小銀行的最新定期存款息作大搜查，發現個別中小銀行劈長期利息逾1厘。而龍頭行之一的中國銀行，把3年期定存年息大概下調0.6個百分點，此外，旗下大額存單，則普遍以6個月期為分水嶺，半年內或以下的較短存獲加息，反觀6個月或以上的中長期定存，則採一浮到頂的新玩法。

內媒又爆料，針對過往動輒以高息攬存的中小型銀行、尤其是地區性銀行，更大刀闊斧，長息劈逾1厘，例如把5年期定存年息從5.2厘驟劈至4厘，3年期年息更由4.95厘砍至3.5厘。而綜合大小行的一般做法，3年期定存年息普遍由本來的3.85厘，最新減至介乎3.25至3.5厘。

虛銀突加港元短存息【下一頁】

由於A股自春節後至今仍甚波動，令90後等年輕人也轉吼過往有4、5厘的高息定期存款，冀保本穩賺息，如今卻突遇政策洗禮。官媒形容過去一周存戶開立高息產品「全靠搶」，甚至跪求購買，畢竟即使劈息後的5年定存年息亦有4厘，瞬間額滿即止，甫上架即下架。

分析指，今次優化存款利率定價機制，傳導效應引致內銀短加長減，短期存款加，長息被開刀，相信有關方面想藉新招，增加長期資金的流動性，以免鎖死在超長息，務求穩定資金來源。另一考量是冀降銀行的負擔成本，有助改善息差。

外電曾於6月9日報道，人行計劃更改存款利率定價方式，由原本的「基準利率乘倍數」，改為「基準利率加基點」，詎料6月21日即火速出台。採取新的定價方式後，各間銀行活期存款利率上浮幅度一致為20個基點，而中資中小銀行、以及外資行等定期存款利率調整為基準利率向上浮動75基點，高於中資大行的上浮幅度上限。

中資行1年人幣定存最商息2.7厘【下一頁】

分析指，以75個基點上浮幅度比較，新訂價機制下，銀行1年期定存利率上浮上限，與先前相同，仍為2.25厘，活期存款以及1年以內的定存利率上限高於原標準，1年以上則低於先前水平。改革利率總體方向是向下，未來可能會根據情況來限制加點幅度，類似貸款市場報價利率（LPR）改革。內地存款利率上限先前多採用央行存款基準利率，乘以一個百分比上浮幅度計算。

2015年10月，人行宣布取消金融機構存款利率上浮幅度限制，理論上利率市場化改革基本完成，但實際上存款利率仍然存在窗口指導，以及市場利率定價自律機制的軟性管制。

人行上次調整基準利率為2015年10月，一年期存貸基準分別降至1.5厘及4.35厘。及至今年6月21日採新機制，乃6年後首度作變革。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪