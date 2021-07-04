【東京奧運】塞爾維亞選手確診 菅義偉稱可能閉門作賽

離日本東京奧運開幕不足一個月，但當地新冠肺炎疫情未見緩和。日媒報道再有外國運動員確診，1名塞爾維亞運動員抵達日本後檢測呈陽性反應。日本首相菅義偉表示，因應日本新冠疫情再度惡化，不排除東京奧運需閉門作賽。

日本擬再延防疫規定 加強隔離東京奧運海外選手 【下一頁】

《日本時報》（Japan Times）報道，1名塞爾維亞（Serbia）奧運選手上周六（3日）抵達東京羽田機場，接受新冠病毒檢測後發現確診。據悉，確診運動員年逾30歲，是塞爾維亞賽艇隊成員之一。

日本官員表示確診運動員已被隔離，其餘4名同行成員亦入住機場附近檢疫中心。富山縣南礪市政府表示，該批運動員原定將到當地集訓，但相信會取消，而前往接機的工作人員均未曾與他們接觸。

日本天皇憂慮疫情 恐舉辦東京奧運增傳播風險 【下一頁】

因應新冠疫情未有緩和跡象，日本首相菅義偉強調不排除閉門賽事的可能性。日本政府、奧組委、國際奧委會（IOC）等5方磋商後，才會決定現場觀眾人數。《共同社》報道，日本政府內部有方案指政府如延長重點防疫措施，觀眾人數上限將減半至5,000人。

日本東京都、北海道等多地的重點防疫措施將於下周日（11日）屆滿，菅義偉表示將在本周決定會否延長措施。《共同社》引述消息人士指，若目前情況持續，東京等地無可避免將會延長措施。

責任編輯：李俊儀