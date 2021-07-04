【MPF】MPF基金收費不跌反升 受託人穩賺177億

▲ MPF表現雖在六絕月微升0.36%，但基金收費亦上升，恐蠶食回報。

打工仔注意，因強積金（MPF）收費又再不跌反升，計及管理費等基本使費的平均開支比率（FER），截至5月底為1.45%，較4月時的1.44%驟升0.01個百分點。如以MPF專家積金評級公司的最新統計，上半年MPF總資產為1.225萬億元，倘以收費1.45%計，即服務提供者穩袋177.6億元收入。

而MPF捱過五窮月及六絕月後，回報有驚無險呈險升，但積金評級公司預警，近期市場波動削弱強投資收益。事實上，港股已4連跌，甫踏入7月，恒指更失守兩萬九點關口。

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積金評級指，MPF於第2季度錄得正回報，這也是連續第5季錄得投資收益。單以第二季度來看，投資收益將達到432.04億元，相當於每位成員的平均投資收益為9510元，帶挈MPF總資產將達到1.225萬億元的歷史新高。

當計入MPF供款後，平均賬戶結餘料於6月30日將達到269,696元，亦創下歷史新高。

香港獨立的專業強積金研究小組積金評級主席叢川普 (Francis Chung) 表示，儘管5月和6月投資市場較為波動，但MPF有望連續第5季錄得正回報。而在第2季，成員人均季度賺9510元，主要受惠歐美及環球股市勁升。

放眼較長線，MPF連升5季凸顯長線投資的重要性，人均總投資收益增至約65000元，惟叢川普再三忠告，供款人宜採多元化投資策略，對應動盪市。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪