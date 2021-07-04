【電子消費券】AlipayHK﹕以AlipayHK領取消費券毋須為帳號作身份確認

▲ 為響應政府消費券計劃，李詠詩聯同AlipayHK一眾工作人員到街頭協助市民登記領取消費券。

政府消費券周日（4日）早上六時起接受登記，支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，不少市民對申請消費券的細節有疑問，例如在政府網站登記時，AlipayHK的帳號是否需要做身份認證。她回應有關問題表示，市民以AlipayHK領取政府消費券，毋須為AlipayHK帳號作身份確認。

一文看清各界及支付工具最新消費券優惠﹕【下一頁】

一文看清消費券登記詳情、使用範疇及常見問題﹕【下一頁】

圖看5000元電子消費券重要資料

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

政府消費券首日登記反應相當熱烈，據政府消息，截至當日中午十二時，已有近70萬市民成功遞交電子登記。為響應政府消費券計劃，李詠詩聯同AlipayHK一眾工作人員到街頭協助市民登記領取消費券，並向市民介紹AlipayHK與合作商戶推出的優惠或獎賞。

圖看AlipayHK街頭活動﹕

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

AlipayHK早前表示，擬與本港逾100間商戶聯手，推出數以百萬計的優惠券，優惠總金額近17億元，並覆蓋超過數萬間線上、線下實體門店。

相關文章﹕

【電子消費券】5000元消費券周日起登記 AlipayHK加推三重登記獎賞、提供近17億元商戶優惠

【電子消費券】WeChatPay HK：用戶每人可取10000元商戶優惠

【電子消費券】富融銀行、WeChat Pay HK聯手推5000元消費券抽獎 最多獲5000元現金

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物<優惠詳情>

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚