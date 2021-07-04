【北水基金】內地公募股票基金湧現 入市彈藥逾8千億

▲ 7月開局，內地再有百億爆款基金出現。

7月開局，內地再現爆款基金，富國長期成長混合基金於上周四（7月1日）首募即開門紅，開賣兩天已吸金百億元（人民幣，下同），超過上限80億元而提早結束募集。此外，銀河證券基金研究中心指，現時股票及混合產品等權益類基金總額突破1.3萬億元，最大可動用入市的彈藥約8000億元，公募基金巳成為居民投資理財的生力軍。

內地公募基金上半年吸資1.61萬億【下一頁】

海通策略指，A股牛市格局未變，仍有不少北水基金伺機入市，因今年以來已成立卻未建倉、又或獲批但未發行的新基金，整體潛在入市規模約9000億元。正因來自公募產品的資金充裕，牛市仍未結束。而年初至今偏股型基金陸續發行，贖回壓力較預期少，專家又認為，房住不炒令居民閒資借道公募基金作增值，料市况回暖基金熱度續升溫。

而Wind以新成立的基金計，上半年共有790隻新產品募集1.54萬億元。

至於半年結又是中期考核高峰期，再引證「炒股不如買基」，以3年衡量基金的投資成績，共有973隻產品回報已翻倍，在龍虎榜居首的最牛基金，是滙豐（HSBC）旗下滙豐晉信智選先鋒基金，勁彈3.3倍。

如果以5年較量，平均賺1.09倍，當中50強有4隻是滬港深基金，表現最好是前海開源滬港深優勢精選產品，上漲3倍。

那邊廂，內地首間外資全資公募基金公司貝萊德，6月11日取得牌照，內媒指，這間全球最大資產管理公司已快馬加鞭，7月1日隨即向中證監申請推首隻公募產品、貝萊德中國新視野混合基金，市料或於半年內獲批，官媒亦解讀為外資加快布局A股。另方面，50間公司巳取得基金投資顧問牌照，包括光大證券、中銀證券、平安證券、景順長城及富國基金等。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪