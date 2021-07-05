【中芯981】中芯國際跌幅擴至近3%　核心技術人員吳金剛離職

▲ 【中芯981】中芯國際公布，任職20年的核心技術人員吳金剛離職

中芯國際 （00981） （滬：688981）披露，核心技術人員吳金剛近日因個人原因申請辭去相關職務，並辦理完成離職手續。離職後，吳金剛不再擔任中芯國際任何職務。中芯國際指，目前公司的技術研發工作均正常進行，吳金剛的離職未對公司整體研發實力產生重大不利影響。

中芯股價今早下跌，盤中曾跌逾3%、低見22.5元，期後一度收窄至約1%，但科技股今早受內地加強監管網企影響，中芯股價再次擴大至約3%，最新報22.65元，成交6.9億元。

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吳金剛於2001年加入中芯國際，任職20年，歷任助理總監、總監、資深總監，從2014年起擔任技術研發副總裁，期間參與公司FinFET先進工藝技術研發及管理工作。

根據中芯年報，在10個在研項目中，第二代FinFET工藝技術研發目前已進入風險量產，目標是實現批量生產。至於14納米FinFET衍生技術平台開發，目前在14納米FinFET通用工藝平台基礎上，完成了多個衍生應用平台的開發，包括：完成12納米通用平台驗證、無線射頻技術平台等可靠性和安全性驗證等，目標是進一步優化器件性能，並提高集成度、滿足多種無線通訊應用需求、通過相關認證等。

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中芯國際指，吳金剛已完成與研發團隊的工作交接，公司核心技術人員及研發團隊能夠支持未來核心技術的持續研發工作，公司通過長期技術積累和發展，已建立了完備的研發體系，2018、2019、2020年，公司的研發人員數量分別為2096人、2530人及2335人，佔員工總人數比例分別為11.86%、16.02%及13.5%，研發人員數量保持穩定。

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編輯：陳健婷