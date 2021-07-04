【輝瑞疫苗】美13歲男童打次劑後猝死 屍檢顯示心臟肥大

美國正為青少年接種新冠疫苗，而外界關注新冠疫苗的副作用問題。美國一名13歲男童接種第2劑輝瑞疫苗3天後，於睡夢中猝死。初步屍檢結果顯示男童出現心臟肥大的症狀，美國疾控中心正調查男童死因是否與接種疫苗有關。

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美媒報道，密歇根州一名13歲男童Jacob Clynick，上月13日接種了第二劑輝瑞（Pfizer）疫苗。男童接種第2劑疫苗後的2日内，出現疲勞和發燒等常見症狀，並於15日晚上表示自己出現輕微胃痛。

男童當日晚上照常入睡，但於16日的半夜時分於睡夢中猝死。根據初步屍檢結果顯示，男童去世前出現心臟肥大的症狀，而且發現有液體包圍著心臟位置。

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而男童家屬則表示，男童生前的健康狀況良好，而且並無任何潛在疾病。密歇根州法醫部門料需時3至5個月才能完成調查，而美國疾控中心（CDC）也正調查男童的死因。

CDC疫苗接種諮詢委員會（ACIP）顧問小組發現，在接種輝瑞或Moderna疫苗的年輕人當中，接種疫苗可能與罕見的心肌炎與心包炎有關。

美國12至39歲的群體當中，每100萬人就有12.6人在接種第2劑的21日内出現上述症狀。而男童及年輕男性更有機會出現心臟併發症。

責任編輯：鄭錦玲