美國軟件公司遭黑客攻擊 瑞典連鎖超市500分店停業

美國再有公司遭黑客勒索軟件攻擊，更影響全球多間企業運作，瑞典第2大連鎖超市多間分店被迫暫停營業，美國總統拜登已下令徹查事件。有網絡安全公司表示，是次黑客勒索軟件攻擊令約200家企業受影響，相信事件與俄羅斯黑客團隊有關。

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網絡安全公司Huntress Labs表示，黑客攻擊目標是總部位於佛羅里達州的IT公司Kaseya。Kaseya的業務遍布全球10多個國家，有超過1萬個客戶。

瑞典第2大連鎖超市Coop雖然並非黑客攻擊目標，但其中一個軟件供應商採用Kaseya。Coop旗下約500間分店被迫暫停營業，佔Coop約800間分店的超過一半。

Coop發言人表示，黑客攻擊事件導致分店收銀及自動結賬系統停止運作，需要時間重啟系統。網絡研究人員表示，是次攻擊中約有200家企業受影響，這些企業主要集中於美國。

Huntress Labs認為涉事黑客組織為俄羅斯黑客集團REvil，Kaseya發表聲明指，正研究「潛在攻擊」（potential attack），敦促使用VSA工具的客戶暫時關閉服務器。

Kaseya稱僅少數公司受影響，拒絕透露更多細節。

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拜登（Joe Biden）上周六（3日）表示，當局暫時無法確定黑客身份。他現階段相信並非由俄羅斯政府發動攻擊，但已要求美國情報機構進行調查。拜登強調如發現俄羅斯牽涉其中，美國會有所回應。

REvil上月攻擊全球最大肉類加工公司JBS，成功勒索價值1,100萬美元（約8,580萬港元）的比特幣，REvil現時更是全球賺錢最多的網絡犯罪集團之一。

責任編輯：李俊儀