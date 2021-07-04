遭網絡安全審查　滴滴出行否認洩露敏感數據

手機上預約交通工具的手機程式—滴滴出行於美國掛牌，周五（7月2日）遭中國網絡安全審查辦公室進行網路安全審查，更有傳公司疑洩露敏感數據。滴滴副總裁李敏強調，滴滴的數據均存放於國內，絕無可能交給美國。

滴滴副總裁李敏於微博發文否認傳言，「看到網上有人惡意造謠說『滴滴在海外上市，把數據打包交給美國』，和眾多在海外上市的中國企業一樣，滴滴國內用戶的數據都存放在國內服務器，絕無可能把數據交給美國。另外，相關惡意造謠者雖然已經主動刪帖，但我們堅決起訴。」

滴滴（DIDI）在6月30日於美國掛牌，首日一度升至18.01美元，較招股價上升28.6%。及後，更被多個指數公司宣布納入全球股票指數，包括標普道瓊斯及富時羅素。於7月2日，中國網絡安全審查辦公室稱，為防範風險擴大，審查期間「滴滴出行」停止新用戶注冊。滴滴股價當日即跌5%，報15.53美元，較最高位則回落13.8%。

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責任編輯：黎淑雯