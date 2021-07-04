調查：劏房租金佔近3成受訪者逾半收入　水費疑有濫收情況出現　

香港地少人多，要尋覓私人空間不易，而且樓價高企，有不少人選擇租住劏房。有調查顯示，劏房租金佔3成受訪者逾半收入，水費更疑有濫收情況出現。

香港劏房問題嚴重 浸大兩學者製虛擬實境網站 講訴劏房戶故事：【下一頁】

香港社區組織協會發布「分間樓宇單位水電費調查及暑熱氣溫調查報告」，當中劏房的租金和水電費有增加趨勢。香港社區組織協會於4月至6月期間訪問362名居住於不適切房屋的基層市民，受訪者平均月入為1.25萬元，租金平均為4,800元，連水電平均約為5,375元。

當中的租金及水費佔受訪者收入達42.8%，按年升約8.4%（去年兩者佔受訪者收入達34.4%）。調查又發現，有近3成受訪者表示，每月須用逾半收入支付租金；有近4成則曾經搬遷。

香港社區組織協會指出，由於室內天氣酷熱，而且有不少基層愛訪者因無薪假，而長時間留在家中，需開空調，令他們近來所用的電費有急升情況，每度電中位數為1.6元，最高為每度電2.3元，較中電平均電價1.1218元為高。

此外，調查亦指出，有約95％的受訪者實際繳付水費比政府訂立的水平高，其每立方水價中位數為15元，最高達每立方水價20元。

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責任編輯：黎淑雯