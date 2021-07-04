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【5000元消費券】一田推3大消費券優惠　期望帶動銷情升5%至8%

商業 17:00 2021/07/04

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一田百貨行政總裁黃思麗女士表示，隨著疫情緩和，加上政府推出$5,000消費券計劃，期望帶動整體銷情，營業額升5%至8%。

政府消費券發放計劃今日起開始登記，不少商戶亦針對計劃陸續推優惠吸客。一田亦推出3大「增值」消費券優惠，期望帶動整體銷情錄升幅。

【5000元消費券】登記Tap & Go「拍住賞」儲值支付工具領政府消費券　買滿2,000元可免費抽iPhone 12

一田百貨行政總裁黃思麗女士表示，隨著疫情緩和，加上政府推出$5,000消費券計劃，一田已做好準備，全線分店均接受WeChat Pay HK、八達通及Tap & Go內萬事達卡及銀聯卡支付三種電子錢包，更為市民帶來3大「增值」消費券優惠，期望帶動整體銷情，營業額升5%至8%。

由7月4日至8月14日，透過一田渠道展示的WeChat Pay HK 二維碼成功登記政府消費券並已獲政府核實資料，可獲贈$40 一田專屬登記奬賞。此外，更可於WeChat Pay HK政府消費券專頁內獲高達$70一田電子現金優惠券，購物滿指定金額即可使用，回贈率達5%。現金優惠券數量有限，先到先得，送完即止。

一田將於8月1日起推出逾40款激折均一價套裝，客人可以低至28折，購入美妝、美食、電競潮物及家電用品。除了推出以上優惠套裝，一田更會派一萬套$1,000優惠券，8月1日起，顧客即日消費滿$2,000，即可憑單換領。優惠券涵蓋百貨部門、超市美食、化妝專櫃、童嬰用品四大範疇，使用期最長更至12月。優惠券先到先得，送完即止。

【5000元消費券】朗豪坊推日日有獎消費抽獎 　指定消費券支付工具享雙重中獎機會

【電子消費券】5000元消費券7月4日登記　AlipayHK用戶可任選5份獎賞（附優惠合集）

責任編輯：蘇穎琪

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