【5G網絡】「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」　總資助額增至1億並延長申請期

為進一步鼓勵公私營機構利用5G技術促進創新，政府已透過「防疫抗疫基金」向「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」增加撥款，將總資助額由5千萬元增至1億元，並延長申請期至2022年7月31日，預計可惠及額外約100個合資格項目。

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資助計劃為使用5G技術的項目提供50%成本資助，每個項目資助上限為50萬元。計劃自2020年5月推出以來，至今已有103個申請獲批，涵蓋不同類型和行業的創新應用，例如遙距機械維修、遙距醫療指導、地盤實地立體模型和4K／8K直播等。



商務及經濟發展局局長邱騰華表示，5G擁有高速、低時延、高容量和大規模連接的特點，絕對能夠為不同的商業服務和智慧城市應用提供巨大發展潛力，例如智能家居、電子商貿、遙距手術、自動駕駛等。



他續指，5G服務自去年4月在香港推出短短一年，覆蓋已經達9成以上，部分核心商業區更達99%，發展理想。政府會繼續致力推動5G發展，包括適時向市場供應頻譜，便利基站建設，以及推動5G的應用和普及化。

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責任編輯：蘇穎琪