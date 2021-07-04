【佛州塌樓】增至24死 當局暫停搜救將拆除大樓

美國佛羅里達州一棟12層高公寓大樓，上月凌晨時分倒塌。佛羅里達州當局證實增至24人死亡，仍有過百人失蹤。當局由於憂慮即將到來的熱帶風暴或造成大樓進一步倒塌，決定暫停搜救工作及拆除倒塌大樓剩餘結構。

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邁阿密戴德縣（Miami-Dade County）搜救人員上周五（2日）晚，於倒塌大樓再尋獲兩具遺體，死亡人數增至24人。當局其後確認其中1名死者的身份，為當地1名消防員的7歲女兒。

當局成功尋獲部分失蹤者及發現他們安全，將失蹤人數由早前的145人調整至124人。

由於熱帶風暴「愛莎」（Elsa）正逼近邁阿密戴德縣，最快將於周一（5日）登陸。當局憂慮「愛莎」或會令塌樓剩餘部分結構更不穩定，甚至發生進一步倒塌的情況。

當局確認最快將在周日（4日）起拆除塌樓剩餘部分，縣長卡瓦（Daniella Levine Cava）已簽署緊急命令。

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瑟夫賽德（Surfside）鎮長伯克特（Charles Burkett）強調，當局仍會繼續搜救行動，只是希望在「愛莎」來臨前拆除建築物。拆除行動可令搜救人員首次進入建築物車庫區域搜索失蹤者，並減少碎片掉落等風險。因應風暴即將來臨，佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）已宣布當地進入緊急狀態。

美國總統拜登（Joe Biden）形容大樓倒塌是不幸事故，但認為居民都能認清現實，失蹤者生還機率隨著時間過去已變得愈來愈少。而居民要求當局繼續搜救，主要是希望能找回親屬屍體。

責任編輯：李俊儀