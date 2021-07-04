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Delta變種肆虐近百國 世衛警告病毒變種速度超疫苗

環球社會熱點 15:12 2021/07/04

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世界衛生組織（WHO）警告，全球近100個國家都已出現Delta變種病毒（印度首先發現）。世衛更指病毒變種的速度已超越各國分享疫苗的進度，導致變種病毒加速傳播，希望全球1年内可達到7成人口接種疫苗的目標。

【新冠疫苗】多數英父母願讓子女接種 專家：副作用了解未足 【下一頁】

世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，Delta變種已在全球最少98個國家或地區出現，而且不論是在疫苗接種率高或低的國家也快速傳播。

譚德塞形容Delta變種十分危險、也正在持續進化和變異，需要不斷評估和調整公共衛生應對措施。他更指全球疫苗的分享進度緩慢，已遭變種病毒演變的速度超越（outpaced by variants）。

譚德塞強調各國必須公平地分享疫苗、氧氣、檢測工具、防護裝備。他希望全球在9月可達到最少1成人口接種疫苗的目標，而明年7月每個國家可有7成人口接種疫苗。

德國應對Delta變種威脅 建議全民可「溝針」 【下一頁】

英國弗朗西斯·克里克研究所（Francis Crick Institute）RNA病毒複製實驗室小組組長鮑爾（David Bauer）表示，Delta變種將取代目前存在的所有其他變種病毒。

鮑爾指Delta變種只需8周已取代Alpha變種（英國首先發現）成為主流病毒株，而目前正在超越Beta變種（南非首先發現），而在美國也看到類似趨勢。鮑爾建議各國盡快為所有民眾接種疫苗，並確定哪些高危群體需優先接種疫苗加強劑。

責任編輯：鄭錦玲

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