Amazon計劃於芬蘭　建立送貨機械人技術

Amazon（亞馬遜）周四（1日）宣布，公司計劃在芬蘭赫爾辛基的自動送貨車輛開發新技術，建立一個新的「開發中心」，以支援全電動自動送貨機械人—Amazon Scout（目前正於美國四地進行測試）。

據《CNBC》報道，Amazon表示，將有22名工程師在赫爾辛基的 Amazon Scout 開發中心工作，並會專注於研發。他們主要目標之一，將是開發3D 軟件，包括「模擬現實生活的複雜性」，並確保「Scout 可以在送遞時安全導航」。Amazon又表示，位於赫爾辛基的 Amazon Scout 團隊將隨著時間的推移不斷壯大，公司亦現正招聘處於機器人和自主系統技術前沿的工程師。

Amazon Scout 車輛大小如一個小型冷卻器，它們可以步行沿著人行道運送小包裹。報道指出，送貨機械人被廣泛視為潛在有用資產，但同時有機會取代數十萬個工作崗位。

《LinkedIn》早前報道，亞馬遜收購當地的 3D 建模公司 Umbra，該公司在美國和亞太地區設有辦事處，半年後在赫爾辛基啟動了新的開發中心。據指，Umbra 成立於2006年，在被收購之前從投資者那裡籌集了340萬美元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯