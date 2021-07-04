【精明理財_信用卡篇】DBS信用卡於foodpanda訂購滿250元或以上　可享高達8折優惠

DBS信用卡於foodpanda訂購滿250元或以上，可享高達8折優惠。用戶在2021年7月3日至31日期間，憑指定DBS信用卡於foodpanda 訂購滿250元或以上，即享「一扣即享」高達8折優惠（每筆交易最高可扣減HK$70）。

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每個DBS Card+用戶於推廣期內可享此優惠最多1次；優惠名額為首5,000宗合資格交易。先到先得，額滿即止。

此外，在2021年2月3日至2021年7月28日期間，用戶推廣期內逢周三憑指定DBS信用卡於foodpanda mall或pandamart訂購滿150元或以上，即享「一扣即享」高達75折優惠（每筆交易最高可扣減HK$40）。 每個DBS Card+用戶於推廣期內每月可享此優惠最多2次。

於2021年1月26日至7月31日透過指定連結成功申請DBS Live Fresh或DBS Black World Mastercard或DBS COMPASS VISA主卡之新客戶 ，可享foodpanda額外迎新優惠HK$200「一扣即享」金額。

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責任編輯：黎淑雯