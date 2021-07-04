【電子消費券情報】衛訊推合併消費吸客　一件產品可拆單購買

電子消費券今（4日）起接受登記，有不少商家都陸續推出有關優惠吸客。衛訊在Facebook上發貼文指，門市接受四大消費券付款平台包括八達通、Alipay、WeChat Pay及Tap&Go，同時接受合併付款方式。

「舉個例子︰爸爸、媽媽和仔仔可以一齊用消費券買部新平板電腦，媽媽用2,000元八達通電子消費券、爸爸用2,000元Alipay電子消費券、仔仔用2,000元WeChat Pay電子消費券，其餘尾數可以用信用卡或者其他付款方式，用多個不同消費券賬戶合併消費絕對無問題。」

此外，​消費券計劃網站截至中午12時，已有近70萬名市民成功遞交電子登記，其中接近60萬登記人利用申領去年現金發放計劃的資料回答相關保安問題作身分認證。發言人指，市民可選擇在填寫登記資料後，在指定時間上載身份證複本到計劃網站以完成登記程序，亦無須輪候。

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責任編輯：黎淑雯