【電子消費券情報】登記以AlipayHK領取消費券　有機會額外獲超過300元獎賞

電子消費券計劃今（4日）起開始接受登記，以AlipayHK領取消費券的用戶有機會獲5,000元的商戶優惠、邀請朋友集氣最多獲iPhone 12 Pro Max和消費筆數最多可獲額外5,000元獎賞外，AlipayHK宣佈加推三重登記獎賞活動，額外獲得超過300元。

優惠詳情：

優惠一：勁賞抽獎 由2021年7月10日至8月31日期間，揀選AlipayHK領取消費券並成功登記的用戶，可以於AlipayHK程式內的「勁賞抽獎」版面進行抽獎，每人每日最多可參與抽獎一次，推廣期間最多可以參與抽獎14次，每次最多可獲港幣20元禮券，最多可以得到總共港幣280元禮券。 優惠二：限時賞 由7月4日登記期開始直至7月21日，用戶成功登記以AlipayHK領取消費券並獲得確認後，即時領取額外港幣20元獎賞（港幣5元禮券共四張）。 優惠三：線下一掃即賞 除了於線上參加「勁賞抽獎」及即時領取「限時賞」外，AlipayHK用戶亦可於線下到合作商戶實體店，尋找AlipayHK登記專屬優惠碼並以應用程式掃描二維碼，即可獲得額外港幣5元電子現金禮券。數量有限，先到先得。

【5000元消費券】消費券今日起接受登記 財政司司長陳茂波親身落區幫市民登記 只須三分鐘就完成：【下一頁】

登記優惠 登記確認後可選5份心儀商戶獎賞，最高超過5,000元額外優惠 優先登記限時賞 7月4日至21日登記，即可額外領取20元獎賞 勁賞抽 14次每日抽獎，每次最多20元禮券，最多可獲得高達280元獎賞 加碼印花齊齊賞 8月15日起，付款最多可獲9個印花 消費券Double Up 8月1日起，每月消費筆數頭10位將額外獲5000元獎賞 友勁賞 分享指定頁面給好友集氣可獲額外商戶消費券，最多的首10名可獲iPhone 12 Pro Max 一掃即賞 即日起至8月14日於合作門店掃描AlipayHK專屬登記二維碼，獲額外5元電子禮券

記低 AlipayHK特定識別號碼 於政府中央系統登記時使用

AlipayHK表示，要賺取以上眾多由AlipayHK提供的優惠，先要在政府中央系統填寫基本資料並選擇AlipayHK領取電子消費券，最後輸入AlipayHK首頁上的「特定識別號碼」，即能完成登記。待政府核實身份流程，AlipayHK賬戶就會於指定日期內收到政府發放的電子消費券，並可享受AlipayHK的系列優惠。

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責任編輯：黎淑雯