【電子消費券情報】Tap&Go系統現「塞車潮」 等候時間達1小時

電子消費券今（4日）起接受登記，相信不少市民填寫申請表之餘，亦會揀選心儀的支付工具。有網民發現由昨日（3日）晚上起，登錄Tap&Go，就已經需要「排隊」，更現「塞車潮」，輪候人數逾3萬人，等候時間達1小時以上。

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【電子消費券情報】電子消費券今起接受登記 一文看盡書面及電子登記方式：【下一頁】

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記者在11時登入Tap&Go的程式時，系統畫面顯示有15,204人在「排隊」，等候時間需1個多小時，「飲杯咖啡先，轉頭再返嚟」；在12時30分左右再登入時，系統畫面顯示已升至有33,998人在「排隊」，預計等候時間均需1個多小時；iM更留意到，若用戶在遲過指定「入隊時間」5分鐘，系統便會自動安排重新排隊。

有網民就興幸自己早已把Tap&Go綁定Apple Pay，即使現在要付款比錢亦不成問題；有網民抱怨，即使成功登入綁定信用卡，但上傳身份證明文件圖片多次無效，有人則「教路」：「張身份證完全喺框入面就得，影到手、地下或其他地方都會失敗。」

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責任編輯：黎淑雯