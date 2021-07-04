【電子消費券情報】電子消費券今起接受登記　一文看盡書面及電子登記方式

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【低水筍盤】呢個屋苑呎價只係8千幾 樓價「5球」以下放盤大把選擇 首置客463萬承接兩房
電子消費券今（4日）起接受登記，至8月14日截止。市民如使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK，會分２期領取消費券，可儲起使用；若使用八達通，則分３期領取，且不能合併使用。值得一提的是，消費券現可用於乘搭交通工具。iM亦整理有關申請電子消費券的方式，包括書面登記發電子登記。
|書面登記
|登記日期
|7月4日至8月14日
|程序
|
1填寫書面登記表格
3第一期消費券一般會於9月1日發放到指定儲值支付工具
|收集箱地點
|中國銀行(香港)、東亞銀行、恒生銀行、香港上海滙豐銀行、渣打銀行(香港)、郵政局的指定分行
|電子登記
|登記日期
|2021年7月4日至8月14日
|程序
|
1透過消費券計劃網站進行身份證認證及登記
２選定儲值支付工具帳戶領取及消用消費券
３7月17日或之前完成電子登記合資格市民，一般會於8月1日獲發第一期電子消費券。
注意事項:
- 每名合資格人士只可就計劃登記一次，並選取切合其需要的儲值支付工具領取及使用消費券。
- 每個儲值支付工具帳戶只可登記一次。
消費券發放日期及使用限制一覽
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責任編輯：黎淑雯