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【電子消費券情報】電子消費券今起接受登記　一文看盡書面及電子登記方式

理財智慧 10:47 2021/07/04

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電子消費券今（4日）起接受登記，至8月14日截止。市民如使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK，會分２期領取消費券，可儲起使用；若使用八達通，則分３期領取，且不能合併使用。值得一提的是，消費券現可用於乘搭交通工具。iM亦整理有關申請電子消費券的方式，包括書面登記發電子登記。

書面登記
登記日期 7月4日至8月14日
程序

1填寫書面登記表格


2簽署表格及連同香港身份證複本釘好及對摺，於辦公時間投入郵政局或指定銀行分行內的表格收集箱。

3第一期消費券一般會於9月1日發放到指定儲值支付工具
收集箱地點 中國銀行(香港)、東亞銀行、恒生銀行、香港上海滙豐銀行、渣打銀行(香港)、郵政局的指定分行

 

電子登記
登記日期 2021年7月4日至8月14日
程序

1透過消費券計劃網站進行身份證認證及登記
https://www.consumptionvoucher.gov.hk

２選定儲值支付工具帳戶領取及消用消費券

３7月17日或之前完成電子登記合資格市民，一般會於8月1日獲發第一期電子消費券。

 

注意事項:

  • 每名合資格人士只可就計劃登記一次，並選取切合其需要的儲值支付工具領取及使用消費券。
  • 每個儲值支付工具帳戶只可登記一次

 

消費券發放日期及使用限制一覽

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【延伸閱讀】邊隻電子支付工具最方便？　4大營辦商大比併【見下頁

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責任編輯：黎淑雯

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