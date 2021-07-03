【美股焦點】美銀指商業太空飛行溢價已在股價中反映　維持維珍銀河「跑輸大市」評級

美銀發表研報指，維持維珍銀河（美：SPCE）「跑輸大市」評級，目標價41美元。

該行表示，維珍銀河是新的商業太空競賽的受益者。不過，該行認為，這一溢價已經反映在股價中，且太空技術的發展競爭存在重大風險。

早前維珍銀河宣布旗下SpaceShipTwo Unity的下一次火箭動力試飛測試窗口期將於7月11日開啟，但仍要等待合適的天氣和技術檢查。

此次試飛是該公司的第四次載人航天飛行。它也將是第一次在艙內搭載由兩名飛行員和四名任務專家組成的完整機組，包括公司創始人Richard Branson，他將測試私人宇航員的太空體驗。

維珍銀河昨日盤中一度漲超25%，惟其後升幅收窄，收市僅升4%。

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