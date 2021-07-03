【大行點睇】花旗對紫金盈喜感滿意　予其「買入」評級　同時將該股列為行業首選股

花旗發表研究報告指，予紫金礦業(02899)「買入」評級，目標價14.7元，並列為行業首選股。

報告中稱，公司發佈盈喜通告，預計今年上半年純利介乎62至66億元人民幣，同比升156%至173%，已達到該行預測全年純利的42至44%，亦已為2020年度全年水平。該行認為，公司盈喜表現符合預期，近期的股價調整因政府當局壓低急升的大宗商品價格所致，管理層在早前投資者電話會議稱，有信心可達到產量目標。

【名家論市】冠軍分析師張憶東 7月港股中期業績是亮點 精選10隻超預期新經濟股 【下一頁】

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