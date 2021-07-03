【大行點睇】高盛列3大因素睇好京東物流　首予其「買入」評級

高盛發表研報指，首予京東物流(02618)買入評級，目標價58.5元。該行看好公司發展的理由如下：



（1）公司能夠適應新興品牌和商家對集成供應鏈解決方案的需求。隨着潛在市場規模從2020年的2萬億元人民幣增長到2025年的3.2萬億元人民幣，該行預計公司到2025年將其市場份額擴大一倍至5.5%。

（2）可以為中國最大零售商京東零售提供服務的成熟模式和技術訣竅。該行估計，內部業務將繼續推動集團整體利潤率的規模/效率的增長。服務京喜社區集團採購物流需求具有進一步的內部業務增長潛力。

（3）不斷崛起的外部客户將推動業績進一步增長。該行預測，隨着公司推出進一步的模塊化解決方案，來自外部客户的收入將佔2021年總收入的一半以上，以鞏固其市場領軍地位。



高盛預計，公司2020至2025年收入CAGR（年均複合增長率）將達到27%，認為公司利潤率正在擴大，主要由於：（1）的運營槓桿率和效率的提高；（2）考慮到該行業通常在使用成本加定價，導致更廣泛的定價加價。

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