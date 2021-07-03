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【大行點睇】交銀國際睇好中升新收購　認為公司是強勁豪華車需求的最大受益者　將其列入該行下半年首選股

股樓投資 17:40 2021/07/03

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交銀國際發表研究報告指，中升控股（00881）計劃以總價13億美元收購怡和旗下仁孚中國的全部股權，預計仁孚中國收購價對應2021年約10倍市盈率 ，遠低於中升控股16.5倍市盈率；根據收購后2021年市盈率25倍市盈率推算，將公司目標價由99.5元上調至106.5元，維持「買入」評級。

【大行點睇】中升急升近8%創新高　 中金上調目標價　睇好新收購成股價催化劑  【下一頁

報告中稱，仁孚中國的盈利質量高，顯示新車銷售利潤率和成本控制良好，該行預計，這次收購將進一步推動中升控股的盈利增長，並認為公司是中國強勁豪華車需求的最大受益者，主要由於強大的品牌組合和良好的成本控制，下半年也被該行列為首選股。

 

【異動股】先聲藥業入局阿茨海默市場　股價周三創新高　近3個月漲幅近70% 【下一頁

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撰文 : 周兆邦

中升控股（00881） 港股

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