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【惡意程式】Google Play下架9款惡意App　盜取用戶Facebook帳戶密碼

科技 18:13 2021/07/03

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資訊安全公司發現，Google Play內含有9款惡意程式，現時部分程式已下架。

惡意軟件程式為常見的網絡攻擊手法。最近有外媒消息指，有網絡資訊安全公司Doctor Web發現，Google Play內含有9款惡意程式，這些程式將盜竊用戶Facebook的帳戶密碼，引發私隱安全危機，其中一款程式下載量更是超越580萬。

＜＜2021年上半年全球手機Apps總收入約5,038億美元　較同期增逾24%

＜＜【交友App】Tinder增影片自我介绍防「照騙」　Hot Takes功能類似Speed Dating

Doctor Web最近發現10款惡意應用程式，其中有9款可在Google Play平台上下載。當中一共包括照片編輯軟件PIP Photo、Processing Photo、Rubbish Cleaner、健身相關的程式Inwell Fitness、Horoscope Daily、App Lock Keep、Lockit Master、Horoscope Pi以及App Lock Manager。

這類惡意程式通常以免費功能來吸引用戶下載，並會要求連結Facebook帳戶，以獲得更多功能。當使用者使用密碼登入後，就會自動把帳號密碼等數據傳送至遠端伺服器。其中PIP Photo 程式下載量最多，達到580萬次，其次Processing Photo的下載量也達至50萬。

Doctor Web研究專家目前已向Google作出安全回報，現時部分惡意軟件程式已在Google Play下架。該公司表示，若有部分用戶已下載有關應用程式，建議立即進行刪除。

責任編輯：李寶如

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