【大行點睇】奈雪的茶上市潛水　惟仍獲兩大行力撐　國泰君安首予其24.9元目標價

國泰君安發表報告指，高端茶飲行業的進入壁壘較深，龍頭品牌擁有強大的品牌力、優越位置、供應鏈體系、產品質量控制能力，未來市佔率有望進一步提升，首予奈雪的茶(02150)「增持」評級，目標價24.9元。

另外，中信建投亦首予其增持評級，指奈雪為現製茶飲第一股，行業未來高速成長，高端現製茶飲賽道成主要驅動力，公司為高端現製茶飲龍頭之一，競爭優勢突出，單店運營效率穩健，疫情影響消除後，預計業績端逐步釋放，開店持續。未來幾年穩定發展趨勢不變，預計 2021至2023 年實現淨利潤 1.80億元、4.71 億元、7.86 億元，當前股價對應 PE 為 139倍、53倍、32倍，首次覆蓋給予「增持」評級。

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