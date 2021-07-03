【異動股】森松國際昨日一度再漲超55%創新高　早前成功刷新新股3年升幅紀錄

半新股森松國際（02155）昨日（2日）一度再急升55%創新高，收市亦升逾25%，市值突破100億元。

森松國際在周一（6月28日）上市首日曾急漲300%，當日收漲258%，首日股價表現成為港股近三年來首日漲幅最高的個股。近三年來，港股首日漲幅翻倍的個股只有24隻，。當中更有不少為細價股，16隻總市值低於10億元，以及有14隻發行價低於1元以下。

森松國際是中國領先的壓力設備製造商及綜合壓力設備解決方案供應商，提供傳統壓力設備、模塊化壓力設備及與壓力設備相關的增值服務，公司提供定製的綜合壓力設備。

近年部分首日上市爆升新股一覽（撇除細價股）：

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