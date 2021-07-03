【華為鴻蒙】華為替舊款Honor手機提供軟件更新　暫未確認會否支援鴻蒙系統

▲ 最近華為內部高層人員回應，海外版華為及榮耀（Honor）手機用戶，將獲得華為完整的產品更新及支援。

華為在今年6月發布HarmonyOS 2鴻蒙系統，並對外公布支援升級的Android手機及平板電腦型號。至於海外版華為及榮耀（Honor）的手機用戶，是否能升級鴻蒙2.0系統？最近華為內部的高層人員就此事作出回應。

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芬蘭網站《SuomiMobiili》引述消息指，華為首席公共關係和傳播經理Joonas Nurmela表示，Honor品牌智能手機將獲得華為完整的產品更新及支援，包括保安和軟件更新服務。在2021年4月前推出的Honor手機型號，例如Honor 20、View 20、View 30系列和部分Honor 10、9、8 系列機款，都可獲得上述服務。

另外，Honor芬蘭和波羅的海外營銷總監Suvi Surenkin表示，公司會盡力為現有的Honor手機用戶提供支援及售後服務，若遇到特別處理個案時，才會交予華為官方作跟進。

責任編輯：李寶如