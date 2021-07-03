  • 31°C
香港時間 : 2021703日 (六) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為鴻蒙】華為替舊款Honor手機提供軟件更新　暫未確認會否支援鴻蒙系統

科技 16:47 2021/07/03

分享：

最近華為內部高層人員回應，海外版華為及榮耀（Honor）手機用戶，將獲得華為完整的產品更新及支援。

華為在今年6月發布HarmonyOS 2鴻蒙系統，並對外公布支援升級的Android手機及平板電腦型號。至於海外版華為及榮耀（Honor）的手機用戶，是否能升級鴻蒙2.0系統？最近華為內部的高層人員就此事作出回應。

＜＜【華為鴻蒙】傳新款Nokia手機將搭載華為鴻蒙系統？　雙方紛紛作出否認

＜＜【華為動向】華為首款電動車進入量產階段　目標本年第4季度交付1000部汽車

芬蘭網站《SuomiMobiili》引述消息指，華為首席公共關係和傳播經理Joonas Nurmela表示，Honor品牌智能手機將獲得華為完整的產品更新及支援，包括保安和軟件更新服務。在2021年4月前推出的Honor手機型號，例如Honor 20、View 20、View 30系列和部分Honor 10、9、8 系列機款，都可獲得上述服務。

另外，Honor芬蘭和波羅的海外營銷總監Suvi Surenkin表示，公司會盡力為現有的Honor手機用戶提供支援及售後服務，若遇到特別處理個案時，才會交予華為官方作跟進。

責任編輯：李寶如

相關文章

【仿效蘋果】OPPO被揭申請OPPO Card註册商標　或在海外市場推出服務
2021/07/02
【仿效蘋果】OPPO被揭申請OPPO Card註册商標　或在海外市場推出服務
【榮耀50】榮耀50系列亮相　Google移動服務將回歸
2021/06/17
【榮耀50】榮耀50系列亮相　Google移動服務將回歸
【華為鴻蒙】華為鴻蒙系統第三輪公測　覆蓋Mate20、MatePad等17款設備
2021/06/17
【華為鴻蒙】華為鴻蒙系統第三輪公測　覆蓋Mate20、MatePad等17款設備
【華為鴻蒙】華為內部員工揭露　鴻蒙系統推出一星期內下載量逾1,000萬
2021/06/10
【華為鴻蒙】華為內部員工揭露　鴻蒙系統推出一星期內下載量逾1,000萬

你可能感興趣

【仿效蘋果】OPPO被揭申請OPPO Card註册商標　或在海外市場推出服務
14:00 2021/07/02
【仿效蘋果】OPPO被揭申請OPPO Card註册商標　或在海外市場推出服務
【榮耀50】榮耀50系列亮相　Google移動服務將回歸
11:30 2021/06/17
【榮耀50】榮耀50系列亮相　Google移動服務將回歸
【華為鴻蒙】華為鴻蒙系統第三輪公測　覆蓋Mate20、MatePad等17款設備
15:37 2021/06/17
【華為鴻蒙】華為鴻蒙系統第三輪公測　覆蓋Mate20、MatePad等17款設備
軟件 流動裝置 保安 HONOR 芬蘭 智能手機 華為 服務 公共關係 Android

下一篇文章

【芯片製造】傳台積電明年下半年量產3納米製程芯片　蘋果新款iPad或首度採用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版