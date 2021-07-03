【美股焦點】Nvidia股價續創新高　早前獲兩大行上調目標價至全華爾街最高1000美元

英偉達（美：NVDA）昨晚升逾1.3%，收819.48美元，再創歷史新高，公司在本周市值已突破5,000億美元。

周四（1日），集團獲BMO及蒙特利爾銀行上調目標價至華爾街最高水平1000美元，前者在報告指看好Nvidia的數據中心業務。

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其餘芯片股個別發展，美光科技（美：MU）升0.3%，泛林（美：LRCX）跌0.3%，AMD（美：AMD）升1.5%，應用材料（美：AMAT）升0.15%，博通（美：AVGO）跌0.3%。

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