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【美股焦點】Nvidia股價續創新高　早前獲兩大行上調目標價至全華爾街最高1000美元

股樓投資 16:41 2021/07/03

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英偉達（美：NVDA）昨晚升逾1.3%，收819.48美元，再創歷史新高，公司在本周市值已突破5,000億美元。

周四（1日），集團獲BMO及蒙特利爾銀行上調目標價至華爾街最高水平1000美元，前者在報告指看好Nvidia的數據中心業務。

【滴滴DIDI】滴滴被實施網絡安全審查 股價由高峰縮水一成多 【下一頁

其餘芯片股個別發展，美光科技（美：MU）升0.3%，泛林（美：LRCX）跌0.3%，AMD（美：AMD）升1.5%，應用材料（美：AMAT）升0.15%，博通（美：AVGO）跌0.3%。

 

【名家論市】冠軍分析師張憶東 7月港股中期業績是亮點 精選10隻超預期新經濟股  【下一頁

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撰文 : 周兆邦

輝達（Nvidia，美：NVDA） 美股

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