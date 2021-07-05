【通脹預期】CFA調查﹕逾6成全球受訪者　料未來一至三年內通脹壓力將會增加

▲ CFA協會在今年3月對來自全球不同地區的受訪者進行一項調查。

通脹問題成為全球市場關注焦點，全球投資專業人士組織CFA協會早前對旗下會員進行調查，在全球市場中，逾6成受訪者均認為，未來一至三年內通脹壓力將會增加，但對於聯儲局會否收緊貨幣政策，則看法兩極。CFA協會亞太區行業倡導總經理梁家恩表示，今年市場比去年相對好轉，惟全球央行推動的的量化寬鬆政策或為未來經濟埋下隱憂。

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CFA協會在今年3月對來自全球不同地區的受訪者進行一項調查，研究旗下會員如何看待新冠疫情後的金融市場前景。65%受訪者認為，受寬鬆貨幣政策影響，未來一至三年內，將面臨通脹壓力增加的情況，對比之下，香港區受訪者對通脹憂慮相對較少，僅近3成受訪者認同此說法。

對於美國聯儲局未來會否收緊貨幣政策，來自全球地區的受訪者則看法兩極。31%全球受訪者預期，聯儲局將收緊貨幣政策，但亦有34%受訪者不認同上述取態。51%全球受訪者認為，現時應開始「收水」，但亦有43%受訪者認為，目前應延續現行貨幣政策，直到經濟較為穩定為止，受訪者態度明顯分化。

眾多資產類別中，香港區受訪者普遍認為，若收緊貨幣政策，增長股、高息企業債、比特幣將面臨較大負面影響。

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梁家恩表示，今年市場的波動性及不確定性均比去年穩定，市場情況相對好轉。不過，不少受訪者仍擔憂，量寬政策或對未來經濟帶來長遠影響。她表示，有4成亞太區受訪者認為，未來將會出現明顯資產通脹泡沫。她留意到，在執行量寬政策後，不少熱錢並沒有流入實體經濟，反而助長散戶進行炒股、投資加密貨幣等投機活動，對長遠經濟發展貢獻有限。

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梁家恩亦引述調查結果表示，34%亞太區受訪者認為，央行大量印鈔，削弱了市場對實體貨幣的信心，令加密資產崛起，未來或會削弱各國央行執行貨幣政策的影響力。她指，自2008年金融海嘯以來，市場對於「正常」的定義已開始變得模糊，而她認為，環球經濟取決於市場對實體貨幣的信心，明言﹕「如果冇（對貨幣的信任），咁係好大問題。」她表示，擔憂量寬政策會否為未來創造更大問題，各國政府應重視大量印鈔為實體貨幣帶來的信任問題。

對於加密貨幣，梁家恩則認為，加密貨幣未必會取代實體貨幣。她指，加密貨幣能否被廣泛使用，目前仍有商確空間，而現時加密貨幣作為交易工具，發展尚未成熟，需留待時間觀察。

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編輯﹕賴奕羚