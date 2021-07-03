【5000元消費券】登記Tap & Go「拍住賞」儲值支付工具領政府消費券　買滿2,000元可免費抽iPhone 12

▲ Tap & Go「拍住賞」手機錢包為登記用戶推出抽獎活動，只要購物累積滿2,000港元，就有機會抽取iPhone 12。

政府推出電子消費券計劃將於明（4日）開始登記，香港電訊（HKT） Payment Limited旗下Tap & Go「拍住賞」手機錢包，將為登記用戶推出抽獎活動，只要購物累積滿2,000港元，就有機會抽取iPhone 12系列手機。

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凡於本年8月1日至9月30日期間，登記使用Tap & Go「拍住賞」為儲值支付工具帳戶，領取政府消費券的用戶，以虛擬 Tap & Go「拍住賞」Mastercard®卡，於推廣期內使用消費券累積購物2,000元，便可獲一次抽獎機會，獎品為iPhone 12系列手機一部。

是次推廣將送出共 30 部 iPhone 12 系列手機，詳情如下：

頭獎（10 名）：iPhone 12 Pro Max 256GB 一部（價值港幣 10,199 元)

二獎（10 名）：iPhone 12 Pro Max 128GB 一部（價值港幣 9,399 元）

三獎（10 名）：iPhone 12 128GB 一部（價值港幣 7,299 元）

官方表示，獲獎結果會於2021年11月19日公布，得獎者會在明年11月30日或之前，獲專人個別致電通知領獎事宜。

責任編輯：李寶如