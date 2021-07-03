【大行點睇】中信証券料北水全年淨流入8000億元　 料21隻股份將納入港股通

中估証券發表報告指，2021年上半年，南向資金累計淨流入超過4600億港元，春節後流入節奏有所放緩，但仍維持穩定淨買入，該行預計全年北水淨流入將達到8000億港元。

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該行指恒生綜指成份股將迎來新一輪檢討，「港股通」股票亦將隨之調整，該行預計將有近21隻股份有望新納入港股通，包括受關注度較高的時代天使（06699）、奈雪的茶（02150）等，正式調整預計將於2021年9月6日生效，除此之外，預計快手（01024）亦將於今年9月初被納入「港股通」名單內。

中信証券預料21隻股份將納入港股通：

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