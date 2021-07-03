開曼群島金管局﹕幣安Binance未獲經營許可　全球最大加密貨幣交易所總部成謎

▲ 幣安是全世界最大的加密貨幣交易所。

全球最大加密貨幣平台幣安（Binance）近日屢被各國監管機構盯上，繼早前日本金融監管機構表明幣安在當地未經註冊展開業務後，開曼群島金融管理局（CIMA）在本周四（1日）發聲，表示幣安集團（Binance Group）及幣安控股有限公司（Binance Holdings Limtied）均未獲得當地監管機構授權。

Binance傳早前傳被美國商品期貨交易委員會調查，詳見﹕【下一頁】

CIMA發表聲明，早前不少媒體曾報道指，幣安是一間在當地營運的公司。當局澄清，幣安及相關子公司並未獲得當地監管機構授權，並不能在境內經營加密貨幣交易業務。

聲明亦強調，現時任何在開曼群島提供虛擬資產服務或託管的公司，均需遵守《虛擬資產（服務提供商）法案》（Virtual Asset（Service Providers）Act， 2020）註冊並取得牌照，或從CIMA中取得註冊豁免權。

幣安發言人回應傳媒查詢時，並未有明確回答幣安的註冊地，僅表示幣安是「去中心化」（"Decentralized"）的公司，並透過多間在不同地方受到規管的注冊實體運營業務。

幣安總部到底在哪兒？

翻查過去新聞，幣安由華人趙長鵬創立，發源地為中國，惟中國在2017年禁止比特幣交易後，幣安其後一度把總部遷移到日本。在2018年，幣安收到日本監管部門（JFSA）所發出的警示，要求幣安於當地停止營運，趙長鵬一度在社交平台Twitter上發表帖文表示，幣安受到馬爾他（Malta）政府的歡迎，認為馬爾他是個「好地方」發展加密貨幣業務。

▲ 趙長鵬一度在社交平台Twitter上發表帖文表示，幣安受到馬爾他（Malta）政府的歡迎，認為馬爾他是個「好地方」發展加密貨幣業務。

然而，馬爾他監管部門（Malta Financial Services Authority，MFSA）在去年曾表示，幣安並未有在當地獲得經營許可。

▲ 馬爾他監管部門（Malta Financial Services Authority，MFSA）在去年曾表示，幣安並未有在當地獲得經營許可。

截至目前（7月3日），幣安的官方網站並沒有提供公司辦公室地址，而現時在幣安的英文版維基百科中，幣安的公司簡介仍然顯示，公司在開曼群島營運。此外，亦有媒體報道指，幣安在2018年期間註冊的多個幣安商標使用了位於開曼群島的登記地址。

設不同子公司 撇清與母公司幣安聯繫

若翻查以「Binance」為名注冊的公司，則會發現，為配合不同地方的監管法規，Binance在不同地方設有子公司，例如幣安在美國與BAM Trading Services合作，推出只針對美國用戶的Binance US，或者是在新加坡的幣安亞洲服務有限公司（Binance Asia Services）。

▲ 幣安在美國與BAM Trading Services合作，推出只針對美國用戶的Binance US。

值得留意的是，早前幣安亞洲被新加坡監管機構要求申請一項牌照時，公司回應表示，他們是獨立於幣安的法律實體，並不會透過母公司幣安的網站提供產品或服務。

在上述情況下，對外界來說，幣安的公司架構欠缺清晰的透明度。是次開曼群島發聲，否認幣安能夠在當地運營業務後，更為幣安的背景增添重重謎團。

幣安規模有幾大？

Binance、火幣、Coinbase與Kraken比較圖﹕

▲ Binance、火幣、Coinbase與Kraken比較。

作為全世界交易量規模最大的加密貨幣交易所，幣安的影響力遠遠超過今年剛於美國上市的Coinbase（美﹕COIN），或早前流傳明年將於美國上市的Kraken。據Coinmarketcap數據，Binance24小時現貨交易量為109.6億美元（約846.5億港元）。相比之下，排名第二的火幣同期僅錄得27.8億美元（約215.9億港元）。

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編輯﹕賴奕羚