日本靜岡山泥傾瀉最少3死80人失蹤 瞬間吞噬民居（第四版）

受連日暴雨天氣影響，日本靜岡縣熱海市發生山泥傾瀉。有身處現場的民眾拍下山泥塌下的一刻，可見多間民居轉瞬間被吞噬，造成最少3人死亡及約80人失蹤，當地消防員及警員出動搜救，縣政府已向自衛隊尋求協助。

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（第四版更新死亡及失蹤人數，當局搜救進度）

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山泥傾瀉片段

日本傳媒報道，事發在伊豆山的伊豆山神社附近，上周六早上約10點半有大流崩塌，傾瀉而下，從事發現場片段可見，泥石流沖毀沿途民居。有建築物整幢被剷走，之後混雜建築物殘骸繼續沿著山坡向下衝。

靜岡縣官員周一（5日）證實，搜救發現的23人中有3人已死亡。縣政府亦確認135名居民的下落，尚有80人仍然下不明。靜岡縣政府估計最少有130座房屋受損，而部分山泥沖至近海岸附近。

由於山泥仍有進一步倒塌風險，當局已下令疏散區內2萬戶居民。陸上自衛隊派出約30人前往當地搜救，因應當地災情嚴重，更考慮增派人手。

熱海市市長齊藤榮周日（4日）早上召開緊急應變委員會會議，他表示未來72小時對搜救工作至關重要。但當局憂慮持續雨勢引發第二次山泥傾瀉，上午一度暫停搜救工作，於稍後時間才再次展開救援。

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當地近期持續下大雨，據氣象廳資料，區內從本月1日開始降雨，上周六（3日）雨勢更增強，截至當日中午12點半，48小時累積雨量達313毫米，超過該區過往7月平均一個月242.5毫米雨量。

關東地區受暴雨影響，神奈川縣和千葉縣最少有54座房屋受損及2人受傷。 日本政府已對靜岡、千葉及神奈川三縣部分地區，發出山泥傾瀉警告；暴雨亦令河水水位上升，當局呼籲沿岸及低地居民，留意最新的疏散警報。

日本首相菅義偉周日召開緊急內閣會議商討災情對策。他表示已有20人獲救，並表示正與當地政府合作避免再次發生山泥傾瀉。

責任編輯：林建忠、鄭錦玲