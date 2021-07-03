日本靜岡山泥傾瀉 瞬間吞噬民居 至少20人失蹤（有片）

受連日暴雨天氣影響，日本靜岡縣熱海市發生山泥傾瀉，有身處現場的民眾拍下山泥塌下的一刻，可見多間民居轉瞬間被吞噬。靜岡縣官員指，事發在伊豆山的伊豆山神社附近，有約20人失蹤，當地消防員及警員出動搜救，縣政府已向自衛隊尋求協助。

山泥傾瀉片段

當地近期持續下大雨，據氣象廳資料，區人從本月1日開始降雨，今日（3日）雨勢更增強，截至中午12時半，48小時累積雨量達313毫米，超過該區過往7月平均一個月242.5毫米雨量。

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責任編輯：林建忠