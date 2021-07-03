日本靜岡山泥傾瀉 瞬間吞噬民居 至少20人失蹤（有片） 環球社會熱點 13:04 2021/07/03 分享： 受連日暴雨天氣影響，日本靜岡縣熱海市發生山泥傾瀉，有身處現場的民眾拍下山泥塌下的一刻，可見多間民居轉瞬間被吞噬。靜岡縣官員指，事發在伊豆山的伊豆山神社附近，有約20人失蹤，當地消防員及警員出動搜救，縣政府已向自衛隊尋求協助。 山泥傾瀉片段 當地近期持續下大雨，據氣象廳資料，區人從本月1日開始降雨，今日（3日）雨勢更增強，截至中午12時半，48小時累積雨量達313毫米，超過該區過往7月平均一個月242.5毫米雨量。 ▼點擊圖片放大 +4 +3 責任編輯：林建忠 相關文章 加拿大極端炎熱下 錄719人不明原因死亡疑熱死 今日 加拿大極端炎熱下 錄719人不明原因死亡疑熱死 【環法單車賽】女子舉標語釀集體炒車被捕 賽會不追究 今日 【環法單車賽】女子舉標語釀集體炒車被捕 賽會不追究 【佛州塌樓】善心商人提供免費住宿 免居民流離失所 今日 【佛州塌樓】善心商人提供免費住宿 免居民流離失所 【英國王室】戴安娜雕像身邊小孩 點解唔係威廉哈里？ 今日 【英國王室】戴安娜雕像身邊小孩 點解唔係威廉哈里？ 【馬來西亞疫情】防疫措施再升級 實施封城宵禁 2021/07/02 【馬來西亞疫情】防疫措施再升級 實施封城宵禁 你可能感興趣 加拿大極端炎熱下 錄719人不明原因死亡疑熱死 今日 12:29 加拿大極端炎熱下 錄719人不明原因死亡疑熱死 【環法單車賽】女子舉標語釀集體炒車被捕 賽會不追究 今日 11:05 【環法單車賽】女子舉標語釀集體炒車被捕 賽會不追究 【佛州塌樓】善心商人提供免費住宿 免居民流離失所 今日 09:05 【佛州塌樓】善心商人提供免費住宿 免居民流離失所 天氣 暴雨 山泥傾瀉 日本