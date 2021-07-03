【名人豪宅】三大富豪搶先登上太空 馬斯克、貝佐斯、布蘭森對待房產態度原來大不同？

亞瑪遜（美﹕AMZN）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）早前宣佈，將於7月20日乘坐藍色起源（Blue Origin）的太空艙進行太空飛行，原應成為首位乘搭自家公司研制的火箭進行太空旅行的富豪。豈料太空旅遊公司維珍銀河（美﹕SPCE）創辦人布蘭森（Richard Branson）突然宣佈，將於7月11日參與太空飛行，搶先貝佐斯9天出發，同時打敗了SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）。三大世界級富豪爭先加入太空旅行大混戰，到底三人背景、性格有何不同？

三大世界級富豪旗下太空產業最新發展﹕

英國富豪布蘭森﹕維珍銀河7.11送布蘭森上太空

亞馬遜貝佐斯﹕7月20日進行首次載客太空飛行

Tesla兼SpaceX創辦人馬斯克﹕旗下SpaceX今年首推平民參與太空任務

貝佐斯﹕買樓為主

作為前世界首富，貝佐斯在美國紐約、華盛頓、比華利山、德洲多地均設有房產。當中，他在德洲買下面積達30萬英畝的土地，部分土地作為自家太空旅行公司藍色起源（Blue Origin）的基地，並在當地擁有一間物業。

▲ 貝佐斯買下大片土地建設自家發射基地。

在紐約、華盛頓等城市，貝佐斯主要買入大廈單位為主，不過，貝佐斯買入單位時，有時會買下整層單位，例如早前他在2019年時，便曾經大手買入紐約第五大道第212號大廈的第21層至第24層單位，總面積約17,000平方呎。

圖看貝佐斯部分房產（按圖可放大）

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布蘭森﹕出租旗下小島予旅客賺錢

與貝佐斯性格不同，英國富豪布蘭森本身曾有多次挑戰極限運動紀錄的經歷。他曾乘搭熱氣球從日本飛越太平洋到加拿大北部，打破世界紀錄，可謂極具個性。

他早前宣佈，將於7月11日與旗下員工乘搭自家飛船SpaceShipTwo Unity飛往太空，實現自己前往太空的夢想，並於太空旅程中，負責評估「整體客戶體驗」。

在對待房地產上，布蘭森的態度也跟貝佐斯截然不同。布蘭森買下的並不只是房屋，而是整座島嶼。

圖看Moskito小島（按圖可放大）

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布蘭森旗下擁有多個私人小島。買下小島後，布蘭森會修建島上的道路及設施。其中，布蘭森擬對外開放Moskito小島，並計劃將島上的渡假村（The Branson Estate）出租予公眾居住。旅客可以在淡季的時候，以每晚2.5萬美元價錢包下整個渡假村，當中包括11間臥室，最多可容納22位客人。

馬斯克﹕擁有太多財產會「壓垮自己」

對比起熱衷買樓的貝佐斯，或者是善用手上資源生財的布蘭森，Tesla兼SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）的則顯得較為無欲無求。馬斯克去年5月時，曾宣佈他將出售手上將近所有物業，並不再持有豪宅，只會找地方租住。

他表示，雖然他擁有很多物業，但他平時並不怎樣住在裡面，感覺沒有善用到資產的價值，把物業賣給其他人居住會更好，又認為擁有太多東西只會「壓垮自己」（"Just weigh you down"）。

Elon Musk過去曾買入的豪宅，詳見﹕【下一頁】

Elon Musk在去年從加州搬到德州居住。他曾表示，搬屋到德州是因為想配合Starship太空船的發展計劃。

圖看Elon Musk以前擁有的豪宅物業（按圖可放大）

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編輯﹕賴奕羚