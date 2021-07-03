加拿大極端炎熱下 錄719人不明原因死亡疑熱死

受熱蓋效應（heat dome）影響，加拿大卑詩省極端炎熱天氣持續，加拿大當局表示，熱浪之下過去一周共有719人因不明原因死亡，是以往同期數字的逾3倍，具體死因仍有待確認，惟加拿大當局相信近期的天氣是死亡個案大增重要原因之一。

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加拿大當局發聲明指，過去一周的不明原因死亡個案中，不少是獨居長者，住在空氣不流通的住宅中。隨着更多地區通報有關數據，死亡人數料進一步上升。

加拿大整體國土位於北半球緯度較高地區，氣候較溫和，當地民居大多沒有空調，對如此炎熱的天氣沒有防備，處於烤箱般的高溫，對長者及慢性病患者尤其危險。

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在城市地區，熱浪的影響更明顯，迫近50度的高溫，據報令電纜及路面變形，汽車的車窗在高熱下爆裂，並助長當地山火。政府官員指，截至當地周五，當地共有136個活躍火頭，其中9個情況較憂慮。

責任編輯：林建忠