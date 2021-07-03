【微軟漏洞】微軟工程師涉利用公司系統漏洞　刷Xbox禮品卡逾15萬張才被拉

▲ 微軟（美﹕MSFT）一名外籍工程師涉利用公司支付系統測試的漏洞，違規騙取逾1000萬美元。

外電報道，微軟（美﹕MSFT）一名外籍工程師涉利用公司支付系統測試的漏洞，違規騙取逾1000萬美元（約7666萬港元）款項，最終被判處9年監禁，並需賠償830萬美元（約6446萬港元）。

Zoom被揭遠端執行程式碼漏洞，詳見﹕【下一頁】

據報道，微軟本身為了測試付款系統能夠正常運作，微軟的工程師需在線上商台進行模擬消費測試。然而，一位名為Volodymyr Kvashuk的烏克蘭籍工程師發現，公司的模擬系統存在漏洞。

在一般情況下，當工程師使用測試用的帳號在線上商店購物時，消費後並不會收到任何實際商品，但當他在商店透過測試帳號購買Xbox購物卡時，系統會送出一組完整可使用的序號，該序號可用於購買微軟的遊戲等產品。

利用加密市場隱藏蹤跡

Volodymyr Kvashuk從幾年前開始，從系統盜取Xbox禮物卡序號。截至2019年，當他被聯邦調查局人員調查時，Volodymyr Kvashuk已經盜取了逾15萬張Xbox禮品卡，價值逾1000萬美元。

Volodymyr Kvashuk甚至找出同事的密碼，使用他們的測試帳戶來進行盜取，以及採取不同手段掩蓋自己的身份及蹤跡，當中包括在加密貨幣市場以匿名方式尋找潛在賣家，並以較低價格出售該批禮品卡。

最後，微軟留意到禮品卡交易量劇增，以及Volodymyr Kvashuk與其薪酬不成正比的奢侈生活方式，情況顯得並不尋常，故最終發現Volodymyr Kvashuk盜取禮品卡的行為。

Volodymyr Kvashuk在2019年7月被捕，當時他已計劃利用所盜取的款項，擬購買遊艇、水上飛機等，他最終被判處9年監禁。

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編輯﹕賴奕羚