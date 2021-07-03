【吉利汽車175】吉利附屬公司極氪約20億元 收購多項電動車資產

近日撤回A股上市申請的吉利汽車(00175)擬加快電動車業務發展。公司宣布，持股51%的極氪集團已訂立多項收購協議，以收購研發、生產及銷售電動汽車所需之資產及技術。數宗收購合共作價約20億元。

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首先，極氪與吉利控股附屬公司浙江吉利訂立CEVT收購協議，據此，極氪有條件同意透過附屬公司收購CEVT之全數股權，現金代價約為10.58億克朗，即9.5億元。於CEVT收購事項完成後，CEVT將成為極氪之全資附屬公司，其財務業績將合併於集團之綜合財務報表中。

其次，極氪與吉利控股全資附屬公司吉利汽車集團訂立浩瀚能源收購協議，據此，極氪有條件同意透過一間附屬公司收購浩瀚能源30％股權，現金代價約為900萬元人民幣即0.1億元。於浩瀚能源收購事項完成後，浩瀚能源的財務業績將使用權益法於集團之綜合財務報表內入賬。

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另外，極氪與浙江吉創及寧波威睿（浙江吉創和寧波威睿各自為吉利控股全資擁有之附屬公司）訂立寧波威睿認購協議，據此，極氪有條件同意透過一間附屬公司按現金代價約為8.61億元人民幣即10.3億元認購寧波威睿之額外資本。於寧波威睿認購事項完成後，極氪持有51％寧波威睿經擴大之股本，且寧波威睿將被作為公司之非全資附屬公司入帳，其財務業績將合併於集團之綜合財務報表中。

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