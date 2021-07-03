【阿里巴巴9988】阿里重組本地生活業務 餓了麼與高德飛豬等合併

阿里巴巴(09988)近日繼傳出接近落實入股蘇寧易購(深：002024)後，再傳集團內出現大動作。據內媒報道指，阿里主席兼首席執行官張勇發出全員信，宣布一系列組織升級決定。原同城零售事業群李永和接替王磊負責本地生活，本地生活與高德、飛豬組成生活服務板塊，由俞永福負責。原天貓超市和原天貓進出口事業群組成新的天貓超市和進出口事業群，劉鵬負責。至於集團客戶體驗事業群，則由首席風險官鄭俊芳負責。阿里周五收報212元，跌3.6%。

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今次業務重組中，最值得關注的是以阿里早年購入的外賣平台餓了麼及口碑組成的本地生活業務，和高德地圖及飛豬兩大業務合併。外界相信，本輪業務重組的動機源於餓了麼和美團(03690)在多年的競爭中依然處於下風。高德董事長俞永福獲委任為新業務的負責人，被認為是把高德的成功經驗複製至其他服務領域上，並和其他阿里系業務產生協同效應。

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