美國就業增長 拜登：白宮經濟政策奏效

▲ 拜登指美國就業復甦不是偶然的，而是紓困計劃的直接結果。（法新社圖片）

美國總統拜登表示，最新公布的非農就業報告顯示取得了歷史性進展，表明白宮的經濟和抗擊新冠大流行的政策奏效。

拜登在聲明中說，這是歷史性的進步，使美國經濟擺脫了100年來最嚴重的危機，部分原因是疫苗接種及抗擊疫情，以及推行1.9萬億美元經濟紓困計劃。

拜登指美國的目標是實現充分就業，就業復甦不是偶然的，而是紓困計劃的直接結果，更多的就業崗位和更高的薪酬，兩者是很好的結合，美國工資按年上升3.6%。

他謂要讓更多的美國人接種疫苗並重返工作崗位，在這方面還有很多工作要做，美國必須繼續在經濟復甦方面進行投資，額外的投資將使美國在與世界競爭中處於有利地位。除了基礎設施計劃外，還將繼續推動兒童保育和其他投資。

另方面，拜登擔心未接種疫苗的人，可能感染並傳播變種毒株，但他不擔心出現大規模疫情。

白宮經濟顧問伯恩斯坦（Jared Bernstein）接受路透社訪問稱，強勁的非農就業數據顯示，美國就業市場可能較預期更早地、回復至疫情爆發前水平。

國會預算辦公室（CBO）周四發布最新經濟預測顯示，明年底失業率將降至3.6%，伯恩斯坦指這是接近50年來的低位，此前CBO對年底的失業率預測約為5%。



【美國經濟】美國6月非農就業人口增加85萬人、高於預期 惟6月失業率升至5.9%

【疫市營商】疫下難請人 美國餐飲業改用自助落單省人手

【美國加息】IMF上調美國經濟增長預期 料最快於明年底加息

編輯：李勝君