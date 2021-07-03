▲ 歐盟警告蘋果，勿以隱私和安全為由，遏制競爭對手。（法新社資料圖片）

外電報道，歐盟反壟斷專員瑪格麗特‧維斯塔格（Margrethe Vestager）警告蘋果公司，不要利用所謂的隱私和安全擔憂，來遏制來自App Store應用商店的競爭。

眾所周知，蘋果主要以安全和隱私為由，不允許iPhone用戶從App Store以外安裝軟件。上個月，蘋果還在其官網上發表文章稱，如果允許iPhone用戶從App Store應用商店之外安裝軟件，將導致用戶面臨勒索軟件、盜版軟件和竊取用戶數據軟件的威脅。

去年，維斯塔格提出一項名為《數字市場法案》（DMA）的新規，迫使蘋果開放其利潤豐厚的App Store，以便用戶可以從互聯網或第三方應用商店下載應用程序。

對此，蘋果CEO庫克（Tim Cook）上個月曾表示，新法規將破壞iPhone用戶的安全和隱私。

維斯塔格今次在接受採訪時稱：「我和庫克一樣擔心安全問題。我認為，隱私和安全對每個人來說都是最重要的。但是，重要的是，它不是抵禦競爭的盾牌。我認為，如果iPhone用戶使用了另一個應用商店，他們也不會放棄安全和隱私。」

維斯塔格同時表示，她對提案的修改持開放態度。新法規還需要歐盟國家和歐盟立法者的批准才能成為法律。

此外，維斯塔格還表示，對於蘋果的新隱私變化，目前還不在她的擔心範圍內。

蘋果今年4月推出iOS操作系統的更新，引入了新的隱私控制，旨在限制數字廣告商跟蹤iPhone用戶。

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編輯：李勝君

