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【5000元消費券】朗豪坊推日日有獎消費抽獎 　指定消費券支付工具享雙重中獎機會

商業 09:00 2021/07/03

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朗豪坊將於8月初起一連兩個月推出日日有獎消費抽獎活動，隨時有機會用$300消費贏走$10,000商場現金禮券。

電子消費券計劃即將開始登記，朗豪坊將於8月初起一連兩個月推出日日有獎消費抽獎活動，隨時有機會用$300消費贏走$10,000商場現金禮券。

【5000元消費券】Tap & Go夥Trip.com推優惠　預訂旅遊產品最高享480元折扣

顧客以電子支付工具於場內單一消費滿HK$300並成為LP CLUB會員，7天內於朗豪坊手機應用程式上載合資格消費單據，即可換領抽獎代幣一個；為鼓勵市民使用消費券，顧客以4大指定電子消費券支付工具包括八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK和Tap & Go拍住賞更可額外換領多一個抽獎代幣，贏取多一個中獎機會。顧客憑已換領代幣可以隨時隨地在朗豪坊APP內抽即中獎，每個代幣可抽獎一次，顧客可選擇單日使用，多抽多中。

是次抽獎活動獎品包括：$10,000朗豪坊商場現金禮券〈名額30個〉、100,000會員積分〈名額30個〉、De'Longhi Autentica Cappuccino全自動即磨咖啡機〈價值HK$13,888）及指定朗豪坊商戶禮品及現金券等20,000份獎品。

【5000元消費券】AlipayHK X Sino於奧海城設消費券體驗館　鍾培生打頭陣做首場直播吹水活動　AlipayHK商戶加碼7億吸客（多圖）

【5000元消費券】調查：59%受訪者會選八達通收款　逾4成人計劃5000元以上大額消費

責任編輯：蘇穎琪

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