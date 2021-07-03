【5000元消費券】朗豪坊推日日有獎消費抽獎 　指定消費券支付工具享雙重中獎機會

▲ 朗豪坊將於8月初起一連兩個月推出日日有獎消費抽獎活動，隨時有機會用$300消費贏走$10,000商場現金禮券。

電子消費券計劃即將開始登記，朗豪坊將於8月初起一連兩個月推出日日有獎消費抽獎活動，隨時有機會用$300消費贏走$10,000商場現金禮券。

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顧客以電子支付工具於場內單一消費滿HK$300並成為LP CLUB會員，7天內於朗豪坊手機應用程式上載合資格消費單據，即可換領抽獎代幣一個；為鼓勵市民使用消費券，顧客以4大指定電子消費券支付工具包括八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK和Tap & Go拍住賞更可額外換領多一個抽獎代幣，贏取多一個中獎機會。顧客憑已換領代幣可以隨時隨地在朗豪坊APP內抽即中獎，每個代幣可抽獎一次，顧客可選擇單日使用，多抽多中。

是次抽獎活動獎品包括：$10,000朗豪坊商場現金禮券〈名額30個〉、100,000會員積分〈名額30個〉、De'Longhi Autentica Cappuccino全自動即磨咖啡機〈價值HK$13,888）及指定朗豪坊商戶禮品及現金券等20,000份獎品。

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責任編輯：蘇穎琪