【樓市現象】臨近暑假內地生重臨 三名嶺大生合租兆康苑兩房 一次過13.2萬預繳一年租金

以往每年的暑假，各區二手住宅租賃市場活躍，其中不少內地學生愛於上水、沙田及屯門一帶租樓​，大部分為數個人合租一個單位疫情持續。但過去一年疫情下，內地生難來港升學，令多個屋苑租金受壓。不過隨著疫情回穩，內地生似有回歸跡象。

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祥益地產區域董事袁思賢表示，臨近暑假，位於嶺南大學附近的屋苑便會出現內地生的蹤影，日前便錄得一宗內地生承租屯門居屋兆康苑的個案。

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袁氏稱，上述所錄成交單位為J座低層4室，實用面積447呎，兩房一廳，日前獲三名內地生承租。租客鍾情單位附設企理裝修連基本傢電，加上可由屋苑步行前往大學，以及租金較學校附近的私樓便宜，上述租客遂便決定以月租1.1萬元承租單位並一次過預繳一年租金，即約13.2萬元，平均呎租為24.6元。

袁氏續稱，若以同類型單位現時的銀行估值價約478萬作計算，該單位的租金回報率為2.8厘。

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記者：陳詠妍