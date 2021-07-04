【打疫苗有獎抽】華懋疫苗大抽獎7月5日開放登記 送出2500份如心酒店Staycation一晚名額 獎品總值2160萬元

為支持全城鼓勵市民接種疫苗的計劃，華懋集團推出的大抽獎於明天（周一，5日）早上9時正開始接受登記。

華懋集團表示，公眾可前往大抽獎網站《按此》登記參加大抽獎、查閱獎品詳情與條款及細則等。

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是次大抽獎的獎品總值2160萬元，包括如心酒店Staycation一晚（連雙人早餐及自助晚餐）名額2500個，華懋集團旗下商場1,000港元現金券名額1,000個等及全年家庭 (四人) 電影通行證 (適用於華懋旗下戲院) 共100個名額等。

大抽獎獎品

凡已於2021年8月31日或之前年滿18歲，並且在香港完成接種兩劑*新冠疫苗的香港居民均可參加是次大抽獎。參加者必須於2021年9月1日中午12時之前透過大抽獎網站進行登記及遞交申請。

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大抽獎查詢櫃位



得獎者會以隨機形式於2021年9月8日透過外聘服務供應商羅兵咸永道會計師事務所設計的系統抽出。得獎結果將於2021年9月17日在大抽獎網站公佈，所有得獎者將以登記時提供的電郵地址及流動電話號碼透過短訊方式獲個別通知。

得獎者於領取獎品時，須出示香港身份證正本及由香港特別行政區政府衞生署發出的新冠疫苗接種紀錄正本或電子紀錄以證明其資格。

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記者：陳詠妍