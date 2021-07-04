【大行推介】高盛：別指望美股下半年強勢 加息預期下呢幾隻股票最值得買

今年上半年美股表現相亮麗，三大指數連續第5個季度上升，道指第2季升4.6%，期內納指期升9.5%，而標普500指數升8.2%。不過，大行高盛（Goldman Sachs）日前卻發表報告，指在標普500指數今年上半年上升約15%後，投資者不應再期待未來6個月美股表現繼續強勢。



高盛於7月2日發表的報告中表示，加息預期升溫，美股可能會在未來六個月內出現橫向鞏固（consolidate sideways）的情況 。高盛指，預計到今年年底10年期美國國債收益率將由現時的1.43%，攀升至1.9%的週期高位。

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該行指，加息預期升溫將為高增長股票帶來壓力，反觀周期性股票受惠，建議投資者購買短久期（short duration）、高增長投資回報、定價能力強的股票。



其中久期股的股份中，高盛推介的股份包括福特（Ford）、CVS、英特爾（Intel）和AT&T。

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至於高增長投資回報股份，高盛推介的知名股票包括Facebook、Alphabet、通用汽車（General Motors）及好市多（Costco）。

而定價能力強的股票，高盛則推介動視暴雪、Etsy、寶潔及Adobe。



高盛預期，標普500指數今年年底將收於4300點（較當前水平低出逾1%），但隨著失業率降至3.5%，到2022年底該基準股指將上漲7%，至4600點。



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記者：陳詠妍