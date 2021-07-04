【假日好去處】（多圖睇）迎暑假傳統消費旺季+消費券機遇 多圖睇MegaBox超大型迪士尼主題屋 7位數金額宣傳力谷人流消費

券，相信將引發新一輪「報復式」消費。當中家庭客的消費能力最看高一綫，各界傾盡全力搶攻這市場。其中東九龍最大型商場、以親子定位的MegaBox，商場高級總監文靜芝表示，暑假一直是該商場的「重頭戲」，今年將投放7位數字的宣傳金額以催谷人流和消費。

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文靜芝指：「這由於限聚令進一步放寬，也有更多人接種疫苗，有更多信心走到街上消費。同時，政府會派發每人5,000元的電子消費券，對零售市道一定有幫助。」她續稱，很多大機構也推出疫苗抽獎活動，鼓勵人打針之餘，也可以刺激消費，她解釋：「很多人打完針就會抽獎，得到獎金獎品後也會出來消費，這是一個循環消費來的。」

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文靜芝表示，目前MegaBox旗下Mega club的會員人數逾18萬人，顧客中最大年齡群的人是來自30至40歲，第二大的年齡群是25至30餘歲，其中來自家庭客的消費力很高，現時這批客人的平均消費額達1,700元，按年增11%。

看準了家庭客群的潛力及消費力，並配合香港政府的消費券計劃，Megabox今年暑假期間將首度與支付平台WeChat Pay HK合作，推出全港首創以「家庭及親子吃買玩樂」為主題的消費券多重賞合作活動。於推廣期內，以WeChat Pay HK於MegaBox旗下家庭及親子商戶消費，即可換領總值港幣過百萬商戶購物現金券及商戶優惠券，另有多倍Mega Kids Club積分獎賞。

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MegaBox更與迪士尼聯手舉辦 MegaBox「Disney Summer Home Party」。於 22 呎高超大型家居場景主題裝置內，多位迪士尼朋化身於5個不同迪士尼主題的特色場景，當中包括「米奇型格客廳」、「米妮時尚飯廳」、「小熊維尼甜蜜蜜睡房」,以及「唐老鴨繽紛廚房」，每個場景均各有特色。更有「體感夾公仔樂」互動遊戲，有機會贏取多間商戶優惠券，讓大人或小朋友樂而忘返。



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記者：陳詠妍