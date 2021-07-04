【5000元消費券】消費券今日起接受登記 財政司司長陳茂波親身落區幫市民登記 只須三分鐘就完成

電子消費券計劃將於今日（4日）早上6時開始開始接受登記，市場消息指，截至中午12時，已有近70萬名市民完成電子登記。



財政司司長陳茂波也於社交平台發文，提議市民今日開始接受消費券電子登記了。他又指自己今早特意落區協助市民登記，表示市民大多都用之前登記拿一萬元時（政府於去年推出向市民派發每人1萬元的援助措施，於去年6月登記）的資料來認證身份。整個登記過程只須三分鐘左右便完成，非常暢順。

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陳茂波又指，在未來兩星期內完成的登記，都會同步在8月1日收到首期消費券，市民不需要急於在首天登記。

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他也在個人網誌《司長隨筆》中詳細講解電子登記的步驟及需要事先備妥的資料，也有影片介紹如何申請，表示整個電子登記流程涉及四個步驟，只要先準備好資料，便可以輕鬆完成。



四個步驟：



1.輸入身份證號碼及簽發日期，以辨識身份

2.認證身份。如果你曾成功登記去年推出的「現金發放計劃」並領取一萬元，認證身份時只須回答兩條預設題目。這兩條題目分別是(i)登記「現金發放計劃」時使用的電話號碼的最後四位數字及(ii)當時領取一萬元時指定的收款銀行帳戶號碼的最後五位數字，或領取支票的郵局。其他認證身份的方法包括透過「智方便」(iAM Smart)應用程式進行登入，或按通知上載身份證複本。

3.選定用以領取消費券的儲值支付工具，四揀一。選定工具後，填妥相關識別號碼或咭號。

4.確認符合「在港居住」的要求，即在6月18日之前並非連續24個月不在香港。(如屬企業暫時外派工作、境外升學、境外就醫，又或福建/廣東養老計劃等，均符合申請資格。)



完成這四步曲，便完成了電子登記程序，想知道更多詳情，可前往官方網站：按此



市民在7月17日或之前用電子方式登記，最快8月1日取得首期消費券，如果選擇以書面表格申請，星期一（7月5日）起可以把表格交到郵政局或指定銀行分行，但要到9月1日才會有首期消費券。登記期合共6星期，到8月14日截止。



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記者：陳詠妍