【港股通】保利協鑫華融華晨 將被剔出恒生指數系列

恒指公司宣布，3隻股份包括華晨中國(01114)、中國華融(02799)及保利協鑫(03800)由於持續停牌，將從一系列指數，包括綜合指數和港股通指數中剔除。有關變動由7月12日(周一)起生效。

與此同時，越秀地產(00123)獲納入恒生香港中資企業指數、美東汽車(01268)獲納入恒生港股通新經濟指數，萬國數據(09698)獲納入恒生中國(香港上市)100 指數、晶澳太陽能(深：002459)和歐普康視(深：300595)則同被納入恒生滬深港通中國 500 指數 。

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上月中，另一指數公司MSCI亦宣布因陷入財務危機而停牌的華融由於已連續停牌50個交易日，因此需從MSCI指數系列剔除，並已於6月22日生效。

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