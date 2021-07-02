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【港股通】保利協鑫華融華晨 將被剔出恒生指數系列

股樓投資 23:32 2021/07/02

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恒指公司宣布，3隻股份包括華晨中國(01114)、中國華融(02799)及保利協鑫(03800)由於持續停牌，將從一系列指數，包括綜合指數和港股通指數中剔除。有關變動由7月12日(周一)起生效。

與此同時，越秀地產(00123)獲納入恒生香港中資企業指數、美東汽車(01268)獲納入恒生港股通新經濟指數，萬國數據(09698)獲納入恒生中國(香港上市)100 指數、晶澳太陽能(深：002459)和歐普康視(深：300595)則同被納入恒生滬深港通中國 500 指數 。

【下半年部署】2021下半年 值得留意的10大港股  詳情請看【下一頁

上月中，另一指數公司MSCI亦宣布因陷入財務危機而停牌的華融由於已連續停牌50個交易日，因此需從MSCI指數系列剔除，並已於6月22日生效。

【大行點睇】新創建18.8億元售非核心資產 摩通料派息增長樂觀  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

華晨中國汽車（01114） 保利協鑫能源（03800） 中國華融（02799） 港股

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