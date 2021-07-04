【低水筍盤】呢個屋苑呎價只係8千幾 樓價「5球」以下放盤大把選擇 首置客463萬承接兩房

樓市暢旺，買家入市意欲強勁，市場上的低水放盤買少見少。上車客想找尋樓價低於500萬元的屋苑單位，市場仍有選擇，位於屯門的居屋兆山苑仍有叫價低於500萬元的放盤，呎價只需8千餘元。

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祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門居屋兆山苑日前錄得一宗區內首置客的成交個案。袁氏稱，上述所錄成交單位為L座高層6室，實用面積546呎，兩房一廳，日前獲區內首置客垂青。買家鍾情單位內籠寬敞，可靈活擺放傢俱，附設企理裝修，加上客廳及房間均擁開揚景觀，而且原業主增加議幅，減價17萬，上述買家遂便決定以463萬（自由市場價）購入上址作自住之用，若以實用面積計算呎價為8,480元，屬市場價成交。

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兆山苑位於屯門碼頭區，於1983年落成，樓齡達38年，屋苑「清一色」提供546平方呎的兩房單位，實用率高達81%，入場費低於500萬元以下就可以買到兩房單位，吸引不少上車客注目。項目總共有12座，提供約1,870伙，所以單位不設窗台，十分見之使。由屋苑前往屯門市中心需要乘車前往，車程約10餘分鐘。



據物業代理的網上放盤數據，現時兆山苑仍有不少樓價低於500萬元以下的放盤，如兆山苑樺景閣 （E座） 高層2室，實用面積546平方呎，叫價470萬元，每平方呎叫價8,608元。



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記者：陳詠妍